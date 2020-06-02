Украина Безработным украинцам положены субсидии: как получить

2020-06-02 20:00 336

Украинцам, которые потеряли работу и состоят на учете в центре занятости, можно обращаться в орган социальной защиты населения и подавать документы для получения субсидий.

Об этом рассказал замминистра соцполитики Украины Виталий Музыченко в эфире "Завтрака с 1 + 1".

Безработным советуют обратиться в органы социальной защиты по почте, лично или с помощью флеш. При этом в доход, при расчете субсидии, будет добавлен только размер пособия по безработице.

«В марте месяце было принято соответствующее решение правительства под модификацию под эту проблему (карантин из-за коронавируса - ред.) В общем случае мы брали доходы за предыдущие шесть месяцев, когда человек работал и получал доход. Учитывая, что в марте и апреле люди массово потеряли работу, то мы обнулили их доходы до этого момента», - объяснил Музыченко.

Также он добавил, что «для граждан, которые в период карантина потеряли работу и зарегистрировались безработными, учитываются исключительно текущие доходы в виде пособия по безработице, то есть не учитываются доходы, которые они получили ранее».

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