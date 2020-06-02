Украина Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году

2020-06-02 18:30 135
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Министерстве образования Украины объяснили важные нюансы поступления в высшие учебные заведения в этом году

Речь идет о поступающих из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма, передает сайт Минобразования.

Так, в 2020 году абитуренты из указанных территорий могут без ВНО поступать в любое учреждение, где будут действовать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого им надо подать заявление в упомянутые центры с 9 июня до 23 октября.

В ведомстве сообщили, что в этом году расширили для жителей Донбасса и Крыма сеть образовательных центров, что дало возможность абитуриентам выбирать из почти ста учреждений.

Тем, кто хочет попробовать свои силы на бюджетное место, необходимо подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

-поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;

-поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, кто не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

Ранее мы сообщали, украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО.

 По информации директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, определенные ограничения вводятся в связи с пандемией. Среди новшеств - каждому участнику в пропуске укажут время, когда ему следует заходить в пункт тестирования. Детей, к слову, поделят на небольшие группы. 

Также мы рассказывали, в вузах с 1 июня разрешили проводить экзамены в группах не более десяти человек - только в тех регионах, где ослабили карантин. Правда, с обязательным с соблюдением всех карантинных мер. 

 Что касается по ситуации с обучением в школах с 1 сентября 2020, то в Министерстве приготовили украинцам сюрприз. Родителям следует подготовиться: в школах сохранится дистанционная технология обучения, но уже вперемешку с классно-урочной системой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Турция откроется для украинских туристов ровно через месяц

2020-06-01 21:00 564

Дополнительные выплаты: в Кабмине срочно предупредили украинцев, кто останется без денег

2020-06-01 15:30 555

В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать

2020-06-01 10:00 615

Основные нововведения ВНО: как пройдет тестирование школьников в 2020 году

2020-05-29 20:31 1239

Еще новости в разделе "Украина"

Безработным украинцам положены субсидии: как получить

2020-06-02 20:00 27

Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований

2020-06-02 19:30 78

Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году

2020-06-02 18:30 135

Досить скиглення – пора працювати

2020-06-02 18:08 213
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Безработным украинцам положены субсидии: как получить 2020-06-02 20:00 27
Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований 2020-06-02 19:30 78
Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году 2020-06-02 18:30 135
Досить скиглення – пора працювати 2020-06-02 18:08 213

Лента

20:00 Безработным украинцам положены субсидии: как получить
19:30 Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований
19:00 В футбольном клубе "Карпаты" коронавирусом заболело более 30 человек
18:30 Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году
18:08 Досить скиглення – пора працювати
18:00 Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления
17:30 Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины
17:00 В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен
16:30 Киев отреагировал на предложение Трампа по России
15:46 Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду