Украина Стало известно, сколько тысяч человек СБУ не впустила в Украину

2020-06-03 11:42 297
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Начиная с первого года гибридной войны с РФ (2014 года) Службой безопасности введен запрет на въезд в Украину в отношении почти 10 тысяч иностранцев. 

"В период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9 тыс. 838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573", - говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода".

Решения о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства СБУ принимала в интересах национальной безопасности.

В спецслужбе добавили, что в соответствии с законом, запрещать въезд иностранцам на территорию Украины уполномочены также пограничная и миграционная службы.

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