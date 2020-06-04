Украина В центре Киева снова протестуют евробляхеры - требуют дешевой растаможи

2020-06-04 11:42 306

Сегодня в правительственном квартале Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабмина.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - сообщает МВД.

Под стенами Кабинета министров проходит митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Собравшиеся требуют от властей предоставить выводы относительно Комплексного закона о доступном растаможивании транспорта для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде. Участники акции требуют "прекратить террор граждан Украины", которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе и прекратить "издевательства таможенников над гражданами Украины в Закарпатье", приезжающих с заработков из Европы.

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