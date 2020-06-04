"Динамо Киев" может возглавить российский тренер

Российский специалист Юрий Семин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".
Об этом стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, - передает Хвиля.
Так, Семин может сменить тренера Алексея Михайличенко.
Отмечается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые ранее привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом.
В недавнем интервью Семин, вспоминая период работы в Киеве, признал ошибкой свой уход из «Динамо» после чемпионского титула в сезоне 2009 года.
Следует отметить, что 73-летний Семин недавно покинул московский "Локомотив".
Контракт тренера истек 31 мая, и руководство клуба не стало продлевать его до фактического окончания сезона.
Для справки.
Юрий Семин уже дважды возглавлял киевское "Динамо": в 2007-2009 годах и 2010-2012 годах.
Российский тренер выиграл с командой один чемпионский титул, один Суперкубок Украины, а также выводил ее в полуфинал Кубка УЕФА.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире