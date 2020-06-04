Спорт "Динамо Киев" может возглавить российский тренер

2020-06-04 19:00 237
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Российский специалист Юрий Семин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".

Об этом стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, - передает Хвиля.

Так, Семин может сменить тренера Алексея Михайличенко.

Отмечается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые ранее привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом.

В недавнем интервью Семин, вспоминая период работы в Киеве, признал ошибкой свой уход из «Динамо» после чемпионского титула в сезоне 2009 года.

Следует отметить, что 73-летний Семин недавно покинул московский "Локомотив".

Контракт тренера истек 31 мая, и руководство клуба не стало продлевать его до фактического окончания сезона.

Для справки.

Юрий Семин уже дважды возглавлял киевское "Динамо": в 2007-2009 годах и 2010-2012 годах.

Российский тренер выиграл с командой один чемпионский титул, один Суперкубок Украины, а также выводил ее в полуфинал Кубка УЕФА.

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"Динамо Киев" может возглавить российский тренер 2020-06-04 19:00 237
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