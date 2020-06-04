Украина Цены на украинских АЗС резко изменились: важное предупреждение, «стоит готовиться к…»

2020-06-04 20:00 183

Розничная стоимость бензина всех марок 4 июня выросла в пяти областях Украины, в остальных регионах страны цены не изменились

Об этом рассказали аналитики консалтинговой группы "А-95", передает 112 Украина.

Так, цены на бензин марок А-92 и А-95 подскочили в Днепропетровской (+10 коп.), Закарпатской (+1 коп.), Ивано-Франковской (+2 коп.) и Львовской (+1 коп.) областях. А бензин марки А-95+ подорожал в Днепропетровской (+22 коп.) и Киевской (+2 коп.) областях. В остальных регионах цены остались на прежнем уровне.

Цены на дизельное топливо на АЗС большинство регионов не изменились. Подорожало дизтопливо только в Днепропетровской (+10 коп.), Закарпатской (+1 коп.), Ивано-Франковской (+2 коп.) и Львовской (+1 коп.) областях.

Друга ситуация с автогазом, который продолжает дорожать. Цены на этот вид топлива не изменились только в четырех областях.

Самым дешевым бензином всех марок (А-92, А-95 и А-95+) можно заправиться в Сумской области: по 19,63 грн, 20,63 грн и 22,32 грн за литр соответственно. А самое дешевое дизтопливо на Харьковщине - по 20,06 грн за литр. Самые низкие цены на автогаз в Черниговской области - 10,23 грн.

А вот самым дорогим бензином марок А-92 и А-95, а также ДТ заправляют в Луганской области. Бензин марки А-95+ дороже всего продают в Житомирской и Закарпатской областях. Самый дорогой автогаз по состоянию на сегодня - в Одесской области.

Напомним, ранее заместитель директора научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев советовал украинским автомобилистам готовиться к подорожанию топлива, ввиду того, что оптовые цены на бензин растут уже третью неделю.

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