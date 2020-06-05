Украина В полиции Киева сообщили о готовящихся провокациях около Рады и Кабмина

2020-06-05 10:12 306
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Как сообщил главный коп Киева Андрей Крищенко, столичная полиция имеет информацию о возможности различных сценариев во время акций в пятницу возле здания Рады и Кабмина и готова к любому сценарию.

Напомним, сегодня состоится несколько разноплановых акций возле Верховной Рады и Кабинета Министров. По разным заявкам ожидаем до 1 тысячи человек.

По данным Крищенко, количество полицейских, задействованных в обеспечении правопорядка, не будет значительным, однако привлечены силы Нацгвардии, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли полиция каких-либо провокаций во время акций, начальник главка сказал: "В соцсетях мы читаем, что есть идеи, призывы под эгидой "нет произволу полиции" устроить нечто подобное тому, что происходит в США, было в Париже, Лондоне. Поэтому мы готовимся к различным сценариям. В полиции Киева достаточно опыта, выдержки, а также сил и средств и законных оснований, чтобы предотвратить любые провокации".

Что касается бессрочной акции вкладчиков банка "Аркада" возле КГГА, то, как сказал Крищенко, сейчас сложно спрогнозировать, какое количество людей соберется.

"Утром будет заседание рабочей группы с участием представителей КГГА, застройщика, вкладчиков, также будут представители МВД, полиции, чтобы все было в правовом русле, не было эксцессов ни сейчас, ни потом. Порядок будем обеспечивать и на акции, и на самом заседании рабочей группы", - добавил начальник ГУ Нацполиции Киева.

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