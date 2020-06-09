Экономика Власти Австрии запретили авиакомпаниям снижать цены на билеты

2020-06-09 15:46 261
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Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам продавать билеты по ценам ниже 40 евро. Проще говоря, лоукостом в эту страну или же на лайнере местных авиалиний больше не полетишь.

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - заявила австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики и технологий Леонора Гевесслер, передает Deutsche welle.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы. В дополнение к запретам на дешевые билеты пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, не превышающее 350 километров.Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов, при наличии более быстрой альтернативы на железной дороге.

Такие меры направлены на борьбу против "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний. 

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