Украина фото Под Днепром взорвали квартиру бывшего нардепа, есть пострадавшие

2020-06-09 12:43 222

В Новомосковске Днепропетровской области, сегодня утром произошел мощный взрыв и пожар в многоэтажном доме.

Как сообщает Днепр оперативный, ЧП произошло на улице Гетманской. Взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Во время взрыва и пожара пострадал мужчина 1984 года рождения, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.

Во время пожара из квартиры на 4-м этаже эвакуировали семилетнего мальчика. Пожарные вывели его по лестничной клетке на свежий воздух.

Взрывом была разрушена стена с соседней квартирой, повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Причины взрыва и произошедшего пожара устанавливается.

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