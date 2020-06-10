Украина Как вернуться в Украину во время карантина: пункты пропуска, правила, требования и условия

2020-06-10 09:38 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Из-за карантина, который длится уже почти три месяца многие страны, в том числе и Украина, перекрыли границы. Но возможность вернуться в страну или, в случае крайней потребности, выехать, все же осталась. Как это сделать, читай ниже.

Проще всего во воремя карантина  пересечь границу на личном авто. Сделать это можно можно  в пунктах пропуска, которые не закрыты по распоряжению правительства  и где не прекращен пропуск сопредельной стороной.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";
  • в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";
  • в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

  • во Львовской области: "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчова";
  • в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

На границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: "Ужгород - Вышне-Немецкое", "Малые Селменцы" - "Вельке Слеменце", "Малый Березный" - "Убля".

На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

  • в Закарпатские области: "Дьяково - Халмеу";
  • в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть", "Паланка (Маяки - Удобное) - Паланка", "Серпневе-1 - Басарабяска", "Табаки – Мирное", "Кучурган - Первомайск";
  • в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач";
  • в Черновицкой области: "Кельменцы - Ларга", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Кривая", "Росошаны - Бричень".

На границе с Россией:

  • в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";
  • в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное";
  • в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";
  • в Луганской области "Меловое - Чертково".

Где перечесь границу на общественном транспорте:

29 мая работа возобновлена на таких пунктах пропуска:

  • "Мамалыга - Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);
  • "Кельменцы - Ларга" (железнодорожный и автомобильный пункт, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области;
  • "Сокиряны - Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области);
  • "Маяки - Паланка - Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);
  • "Серпневое 1 - Басарабяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Можно ли попасть в страну пешком

С 20 мая 2020 года согласно распоряжению правительства определен перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины, в которых временно прекращено пешеходное сообщение, а именно :

  • на границе с Российской Федерацией - "Меловое" ("Чертково"), "Гоптовка" ("Нехотеевка"), "Бачевск" ("Троебортное"), "Юнаковка" ("Суджа"), "Сеньковка" ("Новые Юрковичи");
  • на границе с Республикой Беларусь - "Сеньковка" ("Веселовка"), "Новые Яриловичи", "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Доманово" ("Мокраны"), "Славутич" ("Комарин").

В это время на других участках государственной границы работают пункты пропуска, которые не закрыты распоряжениями правительства и где не прекращен пропуск сопредельной стороной. С 16 мая 2020 года восстановленный пропуск через пеший переход пункта пропуска "Шегини", который на границе с Польшей во Львовской области. Также с 20 мая 2020 года в Закарпатской области работает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы", который на границе со Словацкой Республикой.

Как иностранцу въехать в Украину во время карантина

Согласно распоряжению правительства до 22 июня 2020 года въезд в Украину для иностранцев временно запрещен.

Исключение составляют:

  • те из них, что имеют право на проживание в Украине;
  • являются супругами или детьми граждан Украины;
  • работники иностранных дипучреждений и членов их семей;
  • лица, которые осуществляют грузовые перевозки;
  • члены экипажей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня на Донбассе откроют пункты въезда и выезда, но обсервация обязательна

2020-06-10 08:11 258

Стена на границе с Россией готова на 40%

2020-06-04 16:30 681

Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе

2020-05-28 22:00 1818

Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

2020-05-21 21:00 1002

Еще новости в разделе "Украина"

Как вернуться в Украину во время карантина: пункты пропуска, правила, требования и условия

2020-06-10 09:38 153

Сегодня на Донбассе откроют пункты въезда и выезда, но обсервация обязательна

2020-06-10 08:11 258

ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»

2020-06-09 18:00 588

В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы

2020-06-09 17:30 423
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Как вернуться в Украину во время карантина: пункты пропуска, правила, требования и условия 2020-06-10 09:38 153
Сегодня на Донбассе откроют пункты въезда и выезда, но обсервация обязательна 2020-06-10 08:11 258
ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…» 2020-06-09 18:00 588
В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы 2020-06-09 17:30 423

Лента

10:15 Британия ужесточила условия для туристов, введены огромные штрафы
09:38 Как вернуться в Украину во время карантина: пункты пропуска, правила, требования и условия
09:12 Злостных нарушителей ПДД хотят отправлять на повторное обучение и получение прав
08:39 МВФ утвердил новую программу для Украины - получим почти 5 млрд долларов
08:11 Сегодня на Донбассе откроют пункты въезда и выезда, но обсервация обязательна
22:00 Паника в Польше: заробитчане из Украины готовы массово переезжать в Германию
21:30 Украину предупредили о возможной агрессии России из-за засухи в Крыму
21:00 Зеленский предлагает всенародный референдум по 4 вопросам и голосовать через интернет
20:30 В Крыму растет число больных с коронавирусом: что известно о новых случаях
20:00 Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины