Украина Как вернуться в Украину во время карантина: пункты пропуска, правила, требования и условия

2020-06-10 09:38 153

Из-за карантина, который длится уже почти три месяца многие страны, в том числе и Украина, перекрыли границы. Но возможность вернуться в страну или, в случае крайней потребности, выехать, все же осталась. Как это сделать, читай ниже.

Проще всего во воремя карантина пересечь границу на личном авто. Сделать это можно можно в пунктах пропуска, которые не закрыты по распоряжению правительства и где не прекращен пропуск сопредельной стороной.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич - Комарин";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчова";

в Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Ужгород - Вышне-Немецкое", "Малые Селменцы" - "Вельке Слеменце", "Малый Березный" - "Убля".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

в Закарпатские области: "Дьяково - Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть", "Паланка (Маяки - Удобное) - Паланка", "Серпневе-1 - Басарабяска", "Табаки – Мирное", "Кучурган - Первомайск";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач";

в Черновицкой области: "Кельменцы - Ларга", "Сокиряны - Окница", "Мамалыга - Кривая", "Росошаны - Бричень".

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Бачевск - Троебортное";

в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое - Чертково".

Где перечесь границу на общественном транспорте:

29 мая работа возобновлена на таких пунктах пропуска:

"Мамалыга - Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области);

"Кельменцы - Ларга" (железнодорожный и автомобильный пункт, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области;

"Сокиряны - Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области);

"Маяки - Паланка - Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области);

"Серпневое 1 - Басарабяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Можно ли попасть в страну пешком

С 20 мая 2020 года согласно распоряжению правительства определен перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины, в которых временно прекращено пешеходное сообщение, а именно :

на границе с Российской Федерацией - "Меловое" ("Чертково"), "Гоптовка" ("Нехотеевка"), "Бачевск" ("Троебортное"), "Юнаковка" ("Суджа"), "Сеньковка" ("Новые Юрковичи");

на границе с Республикой Беларусь - "Сеньковка" ("Веселовка"), "Новые Яриловичи", "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Доманово" ("Мокраны"), "Славутич" ("Комарин").

В это время на других участках государственной границы работают пункты пропуска, которые не закрыты распоряжениями правительства и где не прекращен пропуск сопредельной стороной. С 16 мая 2020 года восстановленный пропуск через пеший переход пункта пропуска "Шегини", который на границе с Польшей во Львовской области. Также с 20 мая 2020 года в Закарпатской области работает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы", который на границе со Словацкой Республикой.

Как иностранцу въехать в Украину во время карантина

Согласно распоряжению правительства до 22 июня 2020 года въезд в Украину для иностранцев временно запрещен.

Исключение составляют:

те из них, что имеют право на проживание в Украине;

являются супругами или детьми граждан Украины;

работники иностранных дипучреждений и членов их семей;

лица, которые осуществляют грузовые перевозки;

члены экипажей.

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