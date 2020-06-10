Украина Пенсию можно будет передавать по наследству: подробности

2020-06-10 21:00 249
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Инвестиционный банкир рассказал о плюсах накопительной пенсионной системы

Накопительная пенсия может перейти по наследству. Об этом рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак.

"Риски, при внедрении накопительной пенсионной системы, существуют, но надо их уменьшить, а не ставить их за основу запрета накопительной системы», - сказал банкир.

По его словам, солидарная система не способна обеспечить пенсионеров более-менее нормальной пенсией, которая сегодня составляет от 2 до 3 тыс. гривен.

"Надо идти путем, которым идет весь мир - это накопительная пенсия: пока гражданин работает, то накапливает часть доходов на индивидуальный пенсионный счет. Когда уходит на пенсию - начинает пользоваться этими средствами. Если вдруг гражданин не дожил, то, в отличие от солидарной пенсии, которая исчезает, эти средства переходят по наследству», - отметил Козак.

«Кроме социальной стороны это еще и финансовый ресурс, потому что накопительные средства – это так называемые длинные деньги, которые десятилетиями будут работать на экономику Украины, это огромные деньги, миллиарды гривен", — добавил он.

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