Украина В Минюсте объяснили, когда могут отобрать жилье за долги

2020-06-10 21:30 171
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Глава центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко объяснил, в каких случаях граждане Украины могут потерять жилплощадь из-за долгов по оплате ЖКХ.

В законодательном акте Украины под названием "Об исполнительном производстве" существует важное ограничение: государство через суд может забрать квартиру у должника и продать ее на аукционе исключительно в двух случаях. Первый момент заключается в том, что должник владеет и другим жильем. Второй - если сумма долга по оплате услуг ЖКХ превышает 20 минимальных зарплат, а это девяносто четыре тысячи гривен.

"Долг насчитывается за три предыдущих года, поэтому для ареста квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривен задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать человека жилья", - объяснил Кирилл Миненко.

Чиновник отдельно акцентировал внимание на том, что взыскание жилья у должника может происходить только по решению суда. Без подобных предписаний государство просто не имеет права лишать гражданина Украины жилья либо выселять его из дома.

"Таких прецедентов не было, по крайней мере, в министерство не поступала информация, что такое происходило. Мы слышали, что жилье конфисковывали за неуплату ипотечных кредитов, но не за долги по коммунальным услугам. Люди опасаются, что должников могут выселить, а почему мы не заботимся о потребителях, которые вовремя платят за услуги?" - объяснил Кирилл Миненко.

Член национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Ольга Бабий развила данный тезис.

"Если рассуждать исключительно с точки зрения поставщиков услуг, то из-за низкого уровня расчетов предприятия не могут полноценно работать. Это сказывается на качестве своевременности выплаты зарплат и проведения ремонтов", - объяснила чиновница.

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