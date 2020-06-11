Политика видео "Дело против Порошенко не политическое": Венедиктова прокомментировала вручение подозрения экс-президенту

2020-06-10 22:30 186

Ирина Венедиктова отметила, что сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте, а далее в суде будет избрана мера пресечения.

Бывший президент Украины Петр Порошенко подозревается в том, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий. Об этом в своем Telegram-канале написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. "В соответствии с требованиями статьи 36, статей 276, 277, 278, 481, 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении Главного следственного управления Государственного бюро расследований, по моему поручению сегодня сообщено о подозрении народному депутату Украины", - говорится в сообщении. Она отметила, что в присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора Петр Порошенко отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайство об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого.

Венедиктова также уточнила, что Генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении, что предусмотрено ч.2 ст.481 Уголовного процессуального кодекса Украины. "После отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками явился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - написала генпрокурор.

Она заявила, что сегодняшнее появление Петра Порошенко со своими адвокатами и однопартийцами в помещении Офиса генерального прокурора является очередным политическим шоу. "Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны. Поэтому Офис генерального прокурора выполняет функции с целью защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства и не позволит издеваться над Законом, устраивая показательные выступления вместо процессуальных действий", - написала Венедиктова. Она отметила, что сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте, а далее в суде будет избрана мера пресечения.

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