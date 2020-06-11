Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку

Стало известно, кто может рассчитывать на надбавки к зарплате в условиях карантина
Об этом информирует пресс-служба МВД.
Известно, что правительство одобрило выделение дополнительных 2,7 млрд гривен на доплаты медикам и сотрудникам МВД, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом.
"Кабмин выделил средства на заработные платы медикам и работникам системы МВД, которые несут службу во время вируса", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что ранее профильное ведомство просило у правительства 171 тысячу гривен для дополнительных выплат медицинским работникам системы МВД и более 2,5 млн — для подразделений гражданской защиты, пограничников, полицейских и гвардейцев.
Также известно, что выделенные Кабмином средства пойдут на доплаты в размере до 50% зарплаты силовикам и медикам, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом.
Ранее мы рассказывали, что в Украине существенно увеличили соцвыплаты. Отныне, ежемесячно украинцам, которым исполнилось 80 лет, будут доплачивать по 1100 гривен.
Также были увеличены размеры выплат, которые предназначены детям, над которыми установлена опека или попечительство:
В "Слуге народа" также сообщили, что Парламент одобрил выделение малообеспеченным украинским семьям помощи в размере 70 тысяч, которую они должны вернуть государству через два года.
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