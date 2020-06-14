Украина Украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…»

2020-06-14 10:30 1677
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Украинских водителей предупредили о наказании за попытку скрыться от камер автофиксации нарушений

После запуска системы автофиксации нарушений ПДД на дорогах некоторые украинские водители начали искать способы обмануть камеры. Они пытаются маскировать символы на своих номерах, чтобы их не могли найти.

Впрочем, в полиции предупредили, что такой способ не только не спасет лихачей от наказания, но и повлечет за собой новые проблемы. Об этом рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Фейсбук.

Он подчеркнул, что даже в случаях, когда ГНЗ на машине скрыт полностью или частично и камера не может распознать знак и зафиксировать нарушение, «ответственность все равно наступит».

Билошицкий пояснил, что патрульные на дорогах все еще могут в любой момент остановить водителя за следующие нарушения:

  • эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому ТС или не отвечает требованиям стандартов;
  • с номерным знаком, закрепленным не в том месте;
  • со знаком, закрытым другими предметами или покрытиями, затрудняющими его распознавание;
  • с загрязненным знаком, если символы на нем невозможно прочесть с расстояния 20 метров;
  • с перевернутым знаком.

Подобные нарушения сами по себе могут стать причиной штрафа в размере 170 гривен. При этом повторное нарушение этих правил обойдется водителю уже в 255 гривен или же предусматривает общественные работы и платное изъятие транспортного средства или без такового.

Билошицкий также поделился фотографиями, на которых показал, как украинские водители пытаются прятать свои номера от камер.

 

«Различные способы идут в ход: кто-то рисует, кто-то стирает цифры. Эти водители получили свои постановления. Напоследок, совет от меня: лучший способ избежать ответственности - не нарушать», - подытожил патрульный.

 

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