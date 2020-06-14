Украина Украинцам подготовили новый тарифный сюрприз

2020-06-14 13:00 2331

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №211 тарифы на отопление будет считать по новым правилам.

Так Кабмин отменил регулируемый тариф на газ для расчета стоимости отопления. Теперь теплопоставщики должны считать свои тарифы исходя из средней цены на газ за предыдущий отопительный сезон.

«Средняя цена природного газа определяется как среднее арифметическое значение, рассчитанное исходя из цены природного газа в соответствующем месяце и количества календарных месяцев в отопительном периоде, предшествующем планируемому периоду», – говорится в постановлении. То есть при подорожании газа на 50%, тарифы должны увеличится минимум на 35%.

Учитывая тот факт, что цена на газ в отопительном сезоне 2019-2020 была рекордно низкой, то можно уверенно прогнозировать более низкие цены на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2020-2021.

Также, что согласно обязательствам, взятым перед МВФ, в Украине должна появиться абонплата за отопление. Подобная практика уже работает в некоторых городах страны. Там тарифы на тепло разделены на 2 составляющих: стоимость услуг и содержание инфраструктуры, то есть абонплату. К слову платежки по второй составляющей люди получают круглый год, то есть платят за отопление даже летом.

Отметим, что зимой за счет разделения тарифа суммы в платежках могут быть ниже, а граничный размер абонентской платы, согласно закону, должно определить правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению экспертов суммы в платежках за отопление и горячую воду на следующий отопительный сезон не снизятся, несмотря на резкое падение цен на газ как в Европе, так и в Украине.

Также сообщалось, что Кабмин может отменить льготный тариф для населения для создания финансового баланса на рынке электроэнергии.

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