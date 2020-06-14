Украина Школьникам предложили альтернативу пробного ВНО

2020-06-14 14:00 495

Украинским школьникам предложили пройти пробное Внешнее независимое оценивания в режиме онлайн.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

При этом школьников просят не приходить 15 и 17 июня на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты, а также их помощников. «Также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был прийти к нам в этот понедельник».

В УЦОКО в связи с этим предложили всем, оплатившим доступ к пробному ВНО, пройти тестирование дома.

Таким образом, для этого нужно сделать следующее:

зайти 15 и 17 июня в 11:00 на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь, а также бланк ответов по украинскому языку и литературе;

выполнить задание тестовой тетради;

внести свои ответы к сервису определения результатов до 19 июня;

получить свой результат за тестирование.

«Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты УЦОКО проверят каждое задание четырех популярных предметов, после чего предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, а также английскому языку.

Чиновники также утверждают, что тетради для проведения пробного тестирования, находятся на пунктах проведения тестирования. С информацией о том, когда их можно будет забрать, школьники смогут ознакомиться в личных кабинетах на сайте УЦОКО.

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