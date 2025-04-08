ВОЙНА В Украине Есть ли сегодня европейская альтернатива системам Starlink для украинской армии

2025-04-08 09:25

Альтернативного варианта для Украины, который смог бы заменить для нее Starlink, ныне нет. Однако французская Eutelsat способна закрыть "критически важные кейсы". Об этом сообщил главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью Politico.

По ее словам, работа со Starlink является "зависимостью", которую можно решить в Белом доме или в частной резиденции президента США.

Несмотря на то, что для Украины было бы хорошо иметь несколько альтернатив в вопросе спутниковой связи, сегодня никто не готов принять вызов главы SpaceX Илона Маска, считает Бернеке.

"Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Просто будем честными. Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов использования", - добавила гендиректор.

 

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