Политика путин пытается сформировать альтернативу НАТО: аналитики выяснили, о каких странах идет речь

2024-07-29 20:48

 

Президент России Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы попытаться позиционировать объединение как реальную альтернативу НАТО. Речь идет о странах, имеющих исторически теплые связи с СССР.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

В частности, Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию из ряда азиатских и ближневосточных стран.

На параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии. В то же время, присутствующих представителей стран было значительно больше — 31 государство, среди которых — Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и страны Южной Африки.

"Россия в последнее время активизировала сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", – добавляют эксперты.

Напомним, депутаты от "Слуги народа" предложили странам-партнерам заключить конкретный договор, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не приняло государство в свой состав.

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