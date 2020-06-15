Украина Украинцев ждет тарифный удар: Кабмин подготовил "сюрприз" в платежках

2020-06-15 19:30 318

Украинцам стоит готовиться к подорожанию тарифов на горячую воду и отопление, несмотря на обвал стоимости газа

Со следующего отопительного сезона тарифы могут вырасти на треть, предупреждают эксперты.

Все дело в новом постановлении Кабмина от 10 июня, которое меняет формулу тарифообразования. Отныне поставщики ЖКХ-услуг, в частности предприятия ТКЭ, смогут закладывать в тарифы цены на природный газ и электроэнергию исходя из средней цены в прошлом отопительном сезоне. Это значит, что вопреки обещаниям чиновников, цифры вплатежках не точто не уменьшатся,но наоборот вырастут.

Эксперты приводят простые расчеты, которые показывают, что для украинцев новшество обернется ростом тарифов. Так,к примеру, на июнь 2020 года "Нафтогазом" установлена цена на газ в 3 182 грн/тыс. куб. м, которая становится базовой, если отопительный сезон начнется, например, завтра. Но если взять расчеты по прошлому отопительному сезону, то базовая цена будет не ниже, как прогнозируют чиновники, а выше (за 1 тыс. куб. м):

октябрь 2019 – 4 273;

ноябрь 2019 – 4 899;

декабрь 2019 – 4 277;

январь 2020 – 4 650;

февраль 2020 – 3 948;

март 2020 – 3 396.

Интересно,что эти цифры приведены даже в пояснительной записке Минрегиона. И если взять их во внимание,то базовая цена при формировании тарифа на отопительный сезон 2020/2021 будет 4 241 грн/тыс. куб. м. Другими словами, правительство, привязав формирование тарифов к цене на газ прошлого года, которая на 33% выше нынешней, значительно завысило тариф, в котором 85% – это стоимость газа. Тариф за отопление таким образом выростает на 28%.

Также эксперты обращают внимание на еще один важный нюанс. Из постановления следует, что ПСО-гарантии работать не будут. Дело втом,что газ по ПСО поставляется ТКЭ, но постановление разрешает им формировать тариф не по ПСО-цене, а по средней завышенной цене газа за прошлый год.

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