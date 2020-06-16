Система фотовидеофиксации нарушения ПДД в Украине заменила копов с радарами. Ловят нарушителей скоростного режима теперь специальные камеры, которые фиксируют номера авто. Далее полученный материал уже обрабатывают полицейские и отправляют лихачам "письма счастья".
Такая система устраняет человеческий фактор при фиксации момента нарушения. Несмотря на то, что перед такими "радарами" установлены предупреждающие знаки, зачастую водители даже не в курсе, что уже попались.
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Между тем места расположения камер фотофиксации никто скрывает. Полный список камер есть в свободном доступе в Сети, причем, его обнародовали сами правоохранители.
Ниже полный список мест, где сегодня нарушения скоростного режима (камеры пока фиксирую только это) контролируются в автоматическом режиме. А также подробности о том, как именно камера распознает и фиксирует нарушение. В Сети сейчас обсуждается масса способов избежать штрафа, но в полиции уверяют, что система современная и обмануть себя не даст. Пожалуй единственным способом гарантированно избежать штрафа можно считать езду по правилам.
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