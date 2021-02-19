Украина Патрульные получили право останавливать авто без причины - в Нацполиции дали разъяснения

2021-02-19 20:34

В Нацполиции пояснили, почему вызвавшая бурные дискуссии в обществе норма о праве полицейского останавливать авто, а также проводить проверку, является не просто уместной, но и крайне важной.

Так, предоставление полицейским полного права останавливать автомобиль без конкретных оснований (водитель не нарушил ПДД, не совершал опасных маневров, авто не имеет явных признаков повреждения и т.п.) имеет две веские причины. Одна из которых, говорят в поилции, – борьба с незаконным оборотом оружия в стране.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

По его словам, законопроект № 2695 об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения, который был принят 16 февраля, является компромиссными поможет спасти немало человеческих жизней.

Первая причина заключается в том, что в условиях войны в Украине по дорогам перевозится большое количество оружия и взрывчатки. Право на остановку и проверку авто в таком случае является нормальной мировой практикой.

"У нас уже семь лет идет война. И весь этот период у нас в автомобилях перевозится огромное количество оружия и взрывчатки. Соответственно, для того, чтобы ее выявлять, периодически автомобили надо проверять. Это неписаные правила в странах, в которых происходят вооруженные конфликты, обязательно надо применять те рычаги, которые могли бы дать возможность выявлять на ранних этапах оружие и взрывчатку", – пояснил советник министра.

Вторая причина связана с необходимостью периодической проверки водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Ведь именно пьяное вождение является одной из причин смертности на дорогах.

За годы независимости в Украине погибли более 180 тысяч человек. Одной из причин такой высокой смертности на дорогах является нетрезвое вождение.

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