Антимонопольный комитет расследует вероятный сговор на рынке электроэнергии

В Антимонопольном комитете заподозрили, что ряд производителей и продавцов мог действовать согласованно на рынке электроэнергии.
"Проведенный анализ разных сегментов рынка электрической энергии в течение 2020 года может свидетельствовать о применении некоторыми игроками антиконкурентных практик", – отмечают в АМКУ.
Комитет направил информационные запросы производителям электроэнергии, поставщикам, трейдерам, НЭК Укрэнерго, ГП Оператор рынка, а также в НКРЭКУ.
После получения информации комитет примет соответствующее решение, говорится в письме.
"Речь идет о действиях производителей электроэнергии и трейдеров, которые могут иметь признаки недобросовестной конкуренции, в том числе путем манипулирования ценовыми заявками и объемами электроэнергии на рынке", – подчеркнули в АМКУ.
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