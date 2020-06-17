Украина Антимонопольный комитет расследует вероятный сговор на рынке электроэнергии

2020-06-17 14:45 51
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В Антимонопольном комитете заподозрили, что ряд производителей и продавцов мог действовать согласованно на рынке электроэнергии. 

"Проведенный анализ разных сегментов рынка электрической энергии в течение 2020 года может свидетельствовать о применении некоторыми игроками антиконкурентных практик", – отмечают в АМКУ.

Комитет направил информационные запросы производителям электроэнергии, поставщикам, трейдерам, НЭК Укрэнерго, ГП Оператор рынка, а также в НКРЭКУ.

После получения информации комитет примет соответствующее решение, говорится в письме.

"Речь идет о действиях производителей электроэнергии и трейдеров, которые могут иметь признаки недобросовестной конкуренции, в том числе путем манипулирования ценовыми заявками и объемами электроэнергии на рынке", – подчеркнули в АМКУ.

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