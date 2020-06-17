Украина Пенсионный фонд сделал заявление по выплатам в июне

2020-06-17 17:30 576
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Пенсионный фонд Украины по состоянию на вторник 16 июня профинансировал выплаты пенсий на 63,9%.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«16 июня 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пенсионные выплаты 16 июня направлено 1,6 млрд грн, а финансирование пенсий июня обеспечено на общую сумму 24,8 млрд грн.

В ведомстве также сообщают, что выплата пенсий будет проведена каждому пенсионеру в определенную дату выплаты в установленном порядке.

Следует отметить, что в Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, из-за чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

«Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже надо заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию», – заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Ранее «Хвиля» писала, что в Украине с 1 июля запланировали очередное повышение пенсий. Оно коснется украинцев, которым пенсия не была увеличена из-за майской индексации, а также получателей минимальных пенсионных выплат.

Таким образом, минимальная пенсия, которая сейчас составляет 1638 грн, с 1 июля увеличится до 1712 грн. Также ее планируют повысить и с декабря – до 1769 грн.

Напомним, украинским пенсионерам с «лишним» страховым стажем обещают доплаты к пенсиям.

По словам главы пресс-службы Пенсионного фонда Анны Швец, пенсии в 2020 году повысят еще дважды – с 1 июля и с 1 декабря. Этот стандартный ежегодный пересчет, который связанный с увеличением прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста, к которому привязана минимальная пенсия.

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