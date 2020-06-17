Украина Названа цена образования "по контракту" в 2020 году

2020-06-17 20:30 177
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В Украине, где некоторые учреждения образования недавно попали в престижный рейтинг, минимальная стоимость контрактного обучения 2020 году в зависимости от вуза и специальности будет составлять от 6 до 39 тыс. грн. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", – объяснили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности, стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

Индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тыс. грн.

В частности, в 24 университетах и учреждениях профессионального образования минимальная стоимость контракта будет составлять 6-13 тыс. грн, в 97 учреждениях – 13-20 тыс. грн, в 30 заведениях – 20-27 тыс. грн, а наиболее высокая индикативная себестоимость обучения 27-39 тыс. грн установлена лишь в 9 учреждениях.

"Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей", – заявляют в министерстве.

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