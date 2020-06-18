Украина Нацслужба здоровья подала в полицию жалобы на вымогательство в больницах

2020-06-18 14:46 144

Только с начала текущего месяца Нацслужба здоровья направила в полицию шесть жалоб по поводу вымогательства денег у пациентов в больницах за услуги в рамках государственной программы медицинских гарантий. Об этом проинформировала НСЗУ в ответ на запрос LB.ua.

"Требовать и получать оплату от пациентов или их представителей за такие медицинские услуги запрещается", - отмечает НСЗУ в обращении в полицию.

Служба ссылается на второй этап медицинской реформы, который вступил в силу 1 апреля. Он предусматривает бесплатное предоставление всех услуг в рамках государственной программы медицинских гарантий.

Нарушения обнаружены по следующим фактам.

У пациенток в Киеве требовали деньги за постановку на учет и ведение беременности - от 3 до почти 4 тыс. грн "благотворительного взноса".

В роддоме Чернигова также требовали "благотворительный взнос" за постановку на учет беременной.

От пациентов в Кропивницком неоднократно требовали деньги за консультации врачей и диагностику по поводу новообразований.

Пациент в Сумах был доставлен в больницу по скорой с диагнозом "инфаркт миокарда", ему было необходимо стентирование. От него требовали заплатить за эту услугу, а также за "набор ургентной диагностики" 10 тыс. 300 грн, плюс покрыть расходы на лекарства.

Еще две подобные жалобы НСЗУ получила из Одессы.

Кроме того, НСЗУ направила в учреждения здравоохранения 70 запросов для выяснения обстоятельств нарушения прав пациентов на медицинское обслуживание по программе медицинских гарантий по направлению вторичной медицинской помощи.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире