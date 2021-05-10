Мир В США объявили чрезвычайное положение из-за беспрецедентной атаки хакеров

2021-05-10 15:43

Джо Байден объявил чрезвычайное положение в стране после того, как крупнейший американский нефтепровод подвергся кибератаке с использованием программ-вымогателей, сообщает BBC.

По трубопроводу компании Colonial Pipeline проходит 2,5 миллиона баррелей в день, что составляет 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточное побережье США.

Министерство транспорта заявило, что смягчит правила продолжительности рабочего дня для водителей, перевозящих бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, чтобы они могли работать в дополнительные или более гибкие часы и компенсировать любую нехватку топлива, связанную с отключением трубопровода. Это касается водителей, перевозящих топливо в 17 штатов и округ Колумбия, передает Associated Press.

Эксперты прогнозируют, что цены на топливо вырастут на 2-3%, но последствия будут намного хуже, если так будет продолжаться дальше.

Многочисленные источники подтвердили, что атака на системы нефтеповода была организована киберпреступной группировкой DarkSide. Хакеры похитили почти 100 ГБ информации компании Colonial Pipeline и заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах. Преступники потребовали выкуп под угрозой обнародования информации компании в интернете. Colonial заявила, что работает с правоохранительными органами, экспертами по кибербезопасности и Министерством энергетики для восстановления обслуживания трубопровода. По данным компании, четыре ее основные линии трубопровода остаются в автономном режиме, несколько небольших боковых линий между терминалами и пунктами доставки уже работают.

Напомним, в США из-за хакерской атаки остановил работу крупнейший трубопровод, по которому в страну поступают нефтепродукты из побережья Мексиканского залива.