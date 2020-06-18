Украина В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году

2020-06-18 14:15 243

Верховная Рада приняла решение об отмене обязательной итоговой аттестации школьников в этом году. Такое решение поддержали 356 нардепов.

Такое решение принято в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Ранее премьер Денис Шмыаль также заявлял, что ВНО в Украине не отменят и оно пройдет согласно плану с 25 июня.

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