Украина В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году

2020-06-18 14:15 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Верховная Рада приняла решение об отмене обязательной итоговой аттестации школьников в этом году. Такое решение поддержали 356 нардепов.

Такое решение принято в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Ранее премьер Денис Шмыаль также заявлял, что ВНО в Украине не отменят и оно пройдет согласно плану с 25 июня.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский предложил отменить обязательное ВНО

2020-06-17 17:00 420

Карантин в Украине продлят до 31 июля – Шмыгаль

2020-06-17 16:30 504

ВНО будет проведено согласно плану с 25 июня - Шмыгаль успокоил выпускников

2020-06-17 09:38 543

Стало известно, кого освободят от ВНО

2020-06-16 19:00 1035

Еще новости в разделе "Украина"

Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия

2020-06-18 15:14 126

Нацслужба здоровья подала в полицию жалобы на вымогательство в больницах

2020-06-18 14:46 144

В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году

2020-06-18 14:15 243

КАРТА Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня

2020-06-18 12:15 303
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия 2020-06-18 15:14 126
Нацслужба здоровья подала в полицию жалобы на вымогательство в больницах 2020-06-18 14:46 144
В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году 2020-06-18 14:15 243
КАРТА Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня 2020-06-18 12:15 303

Лента

видео 16:05 Суд над Порошенко: онлайн трансляция избрания меры пресечения
15:47 Всего за месяц заболеваемость COVID в Украине выросла на 80%
15:14 Wizz Air возобновил рейсы из Киева. Открыты Греция, Германия, Дания, Эстония и Венгрия
14:46 Нацслужба здоровья подала в полицию жалобы на вымогательство в больницах
14:15 В Украине отменили обязательную аттестацию школьников в 2020 году
13:42 Рада отказалась выполнить прошение Вакарчука о лишении его депутатского мандата
13:10 В Украине снова побили рекорд по заражению covid за сутки
12:41 В Иране назвали одно условие для передачи Украине черных ящиков сбитого боинга МАУ
КАРТА 12:15 Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня
11:43 Точный курс валют на сегодня - что происходит с долларом и евро