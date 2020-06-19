Украина В июле ревизоры МВФ приедут проверять, куда Киев тратит кредитные деньги

2020-06-19 15:41 195
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Международный валютный фонд планирует проконтролировать выполнение властями Украины обязательств, которые они взяли на себя в обмен на получение кредитной программы на $5 млрд.

Как сообщил спикер МВФ Джерри Райс, только после этого будет принято решение о выделении следующего кредитного транша.

Райс отметил, что сейчас очень сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы. 

"Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", –сказал он. Представитель МВФ напомнил, что условия, которые должны выполнить власти Украины для получения новой порции денег, есть в опубликованных документах.

Напомним, визит миссии МВФ в Украину с проверкой ожидается в июле-августе.

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Украина

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