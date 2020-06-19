Рожденного на Закарпатье мальчика назвали в честь шестого президента Украины - Владимира Зеленского. Причем именем малыша стала фамилия действующего гаранта. Полное имя новорожденного – Дьопйош Зеленский Евгеньевич.
Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.
В Соцсетях шутят, что после следующих выборов президента, имя ребенка придется менять, иначе малышу не избежать "политичного тиску".
Впрочем мать Зеленского к такой иронии относится спокойно. Она призналась СМИ, что гордится тем, что один из ее сыновей теперь носит настолько необычное имя.
Как выяснили журналисты, у маленького Зеленского есть пятеро братьев и сестер - Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Старшей Карине уже 23 года.
Имя Зеленский попало в перечень редко употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория (для девочек).
Самыми распространенными именами в Закарпатье в мае были Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав, а женскими - Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
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