Надвигаются новые ливни и грозы: синоптики предупредили украинцев о непогоде

В субботу, 20 июня, в Украине прогнозируют дожди с грозами.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Непогода охватит все области страны кроме Харьковской, Донецкой и Луганской. На остальных территориях грозы и ливни. Ветер южно-восточный 5-10 м/с.
В западных регионах температура воздуха будет +21...+25 градусов за Цельсием. На юге столбики термометров покажут +24...+28. В центральных и северных областях синоптики обещают 26-29 градусов. Теплее будет на востоке - 28-32 градуса тепла.
В Киеве 20 июня прогнозируют также грозы. Температура составит +27...+29 градусов.
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