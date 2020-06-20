Украина Надвигаются новые ливни и грозы: синоптики предупредили украинцев о непогоде

2020-06-20 10:08 66

В субботу, 20 июня, в Украине прогнозируют дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода охватит все области страны кроме Харьковской, Донецкой и Луганской. На остальных территориях грозы и ливни. Ветер южно-восточный 5-10 м/с.

В западных регионах температура воздуха будет +21...+25 градусов за Цельсием. На юге столбики термометров покажут +24...+28. В центральных и северных областях синоптики обещают 26-29 градусов. Теплее будет на востоке - 28-32 градуса тепла.

В Киеве 20 июня прогнозируют также грозы. Температура составит +27...+29 градусов.

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