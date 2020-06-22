Украина В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снова загорелся лес

2020-06-22 13:12 270
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В Киевской области произошел новый лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. 

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки", – сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, в 20:40 воскресенья пожар был локализован на площади 3 Га. Сегодня наблюдается тление травяного настила, пней и древесины. К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные лесные пожары, которые окончательно прекратились лишь с приходом дождей в начале мая.

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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снова загорелся лес 2020-06-22 13:12 270

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