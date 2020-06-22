В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС снова загорелся лес

В Киевской области произошел новый лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.
"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки", – сообщает ГСЧС.
По данным спасателей, в 20:40 воскресенья пожар был локализован на площади 3 Га. Сегодня наблюдается тление травяного настила, пней и древесины. К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.
Напомним, в начале апреля в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные лесные пожары, которые окончательно прекратились лишь с приходом дождей в начале мая.
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