Політика Верховна Рада достроково забрала мандат у нардепа з "молодої команди" екс-мера Києва Олеся Довгого

2025-06-19 14:37

Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата Олеся Довгого. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Телеграм.

"Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого", – написав він.

За словами Железняка, за відповідну постанову проголосували 244 народних депутатів

"В парламенті новий антирекорд по кількості депутатів, 398", – додав Железняк.

Напередодні стало відомо, що мажоритарник Олесь Довгий написав заяву щодо дострокового припинення повноважень нардепа. Він пояснив, що нині "не бачить можливості бути продуктивним у парламенті.

Олесь Довгий – відомий політик, народний депутат кількох скликань. У 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання як самовисуванець від 102 округу (Кіровоградщина), був позафракційним і входив до комітету з питань здоров’я нації. Раніше був депутатом VIII скликання, заступником голови Комітету з економічної політики, входив до групи Воля народу. У 2006–2011 роках обіймав посаду секретаря Київради від блоку Черновецького.

За даними аналітики Руху ЧЕСНО, у 2022-2023 роках Довгий пропустив 73% голосувань у парламенті, що дозволило включити його до списку прогульників. До політичної кар’єри працював у наукових установах та у сфері інтелектуальної власності.