Украина Украинцам снова снизили цену на газ

2020-06-22 19:30 390

«Нафтогаз» снова снизил цену на газ для украинцев.

Как передает «Хвиля», об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в июне украинцам снизили цену на газ практически на 6% по сравнению с маем. Теперь стоимость кубометра газа составляет 2,14 гривны.

«Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года»,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что цена одного кубометра топлива будет стоить 2,14 гривны (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). В мае было – 2,28 гривны.

Ранее «Хвиля» писала, что в Украине поменяется формула расчета за газ. Потребители будут платить не за кубы, а за киловатт-часы.

Отказ от практики мерить газ в кубах и переход на тарификацию не самого газа, а вырабатываемой из него энергии соответствует требованиям европейского Энергетического сообщества, членом которого является Украина.

Напомним, согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Украина должна применять схему ценообразования на газ, базирующуюся на рыночных принципах без верхней предельной ценовой границы.

Тем временем, в Минфине сообщили, что переход на стимулирующее регулирование в области распределения электроэнергии поднимет цену на 3-4 копейки на продукты потребительской корзины.

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