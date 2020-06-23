Украинцам спишут долги за коммуналку: кого коснется

Украинцам могут списать накопившиеся долги за коммунальные услуги.
Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой законопроект №3323, опубликованный на портале Верховной рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики на заседании пришел к выводу, что проект закона №3323 «О списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, снабжения электрической энергии, сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года» отвечает требованиям действующего законодательства и не содержит коррупционных рисков.
Соответствующее решение решения в Совете принято 16 июня 2020.
"Проект признать соответствующим требованиям действующего законодательства по замечаниями", - сказала председатель комитета Анастасия Радина.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается списание задолженности населения за следующие виды услуг:
Списание задолженности в соответствии с настоящим Законом осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
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