Украина Украинцам спишут долги за коммуналку: кого коснется

2020-06-23 17:30 5616

Украинцам могут списать накопившиеся долги за коммунальные услуги.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой законопроект №3323, опубликованный на портале Верховной рады.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики на заседании пришел к выводу, что проект закона №3323 «О списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, снабжения электрической энергии, сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года» отвечает требованиям действующего законодательства и не содержит коррупционных рисков.

Соответствующее решение решения в Совете принято 16 июня 2020.

"Проект признать соответствующим требованиям действующего законодательства по замечаниями", - сказала председатель комитета Анастасия Радина.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается списание задолженности населения за следующие виды услуг:

за природный газ перед поставщиками природного газа для нужд бытовых потребителей,

сформировалась состоянию на 1 января 2020 года;

за централизованное отопление и снабжение горячей воды, услуг населению субъектами хозяйствования, которые являются поставщиками этих услуг, по состоянию на 1 января 2020 года;

за поставки электрической энергии для каждого класса потребителей перед соответствующими поставщиками услуг, сформировалась состоянию на 1 января 2020 года.

Списание задолженности в соответствии с настоящим Законом осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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