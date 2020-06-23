Украина Черновцы готовят к срочной эвакуации: что происходит, официальное заявление властей

2020-06-23 20:00 498

Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте, жителей просят быть готовыми к эвакуации

Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона.

Отмечается, что пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.

"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он.

Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.

Взону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей уже начались паводки.

От подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.

При этом в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-закоторых уровень воды в реках может подняться до опасных значений.

Согласно сообщению ГСЧС, 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.

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