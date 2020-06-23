Черновцы готовят к срочной эвакуации: что происходит, официальное заявление властей

Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте, жителей просят быть готовыми к эвакуации
Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона.
Отмечается, что пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.
"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он.
Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.
Взону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.
От подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.
При этом в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-закоторых уровень воды в реках может подняться до опасных значений.
Согласно сообщению ГСЧС, 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.
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