Украина Из-за дождей в Украине остались без света 120 населенных пунктов

2020-06-24 09:11 192

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в шести регионах.

"По состоянию на данное время в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в шести областях, а именно: Ивано-Франковская – 62, Сумская – 17 Житомирская – 16, Черновицкая – 13, Волынская – 9 и Закарпатская – 3", – сообщает ГСЧС.

В восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее в семи областях Украины были обесточены более 200 сел. Больше всего от непогоды пострадали Житомирская и Киевская области. Там без электроснабжения оставались 124 населенных пунктов.

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