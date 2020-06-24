Украина Паводки на Закарпатье: ГСЧС предупреждает о второй волне масштабных затоплений

2020-06-24 14:45 153
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Из-за обильных осадков на реках Карпатского региона в течение 24-25 июня ожидается паводок в ряде районов, сообщает ГСЧС.

 

  • на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.)
  • Тисе участка В.Бичков - Вилок на 1,0 - 1,5 м
  • Тисе в районе Чоп
  • Пруте участка Коломыя - госграница на 1,5 - 2,5 м
  • Днестре на участке Галич-Залещики 2,5 - 3,5 м

 

При сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образование селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

24 июня ожидается продолжение осадков в бассейне Верхней Тисы, что приведет к повышению уровня воды в Рахове до значения 420-470 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов. 23 июня равен 341 см) с начальным затоплением приречных участков в Рахове и подтоплением автодорог местного значения.

В течение 24 июня ожидается прохождение очередной паводковой волны на участке Тисы В.Бичков - Вилок с повышением уровней воды над текущими отметками на 1,0 - 1,5 м с достижением значений в створах постов:

  • г.Тячев 460 - 510см, (уровень на 16 ч 350 см), удержание воды на пойме, возможны начальные подтопления в с.Грушово;
  • г. Хуст 360 - 410см, (уровень на 16 ч 270 см), выход воды на пойму, подтопление приусадебных участков с.Кривая, автодороги В. Копаня - Хуст, Хуст - Сокирница;
  • пгт. Вилок 360 - 410см, (уровень на 16 ч 170 см), начальный выход воды на заводь.

24 июня на р. Прут (пост Черновцы) ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 ч. 23 июня равен 417 см.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

  • затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
  • затопление сел Маршинцы, Тарасивцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
  • срабатывания сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;
  • затопление блоков сигнализации воинской части с.Мамалыга, Новоселицкого района;
  • затопление автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г.Черновцов.

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