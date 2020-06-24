Украина В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице

2020-06-24 20:30 99
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

С 1 июля в Украине увеличится прожиточный минимум. От его размера зависит социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 грн в месяц", - отметил глава КГЦЗ.

Сообщается, что в то же время размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня пособие по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных. Среди них минимальное, в размере 1000 гривен - 3400 безработных, а максимальную помощь по безработице - более 5900 человек.

Как сообщалось ранее, правительство на заседании 10 июня выделило почти 3 млрд грн дополнительной помощи по безработице на безвозвратной основе.

 
 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На лето из Киева к морю пустят дополнительный скоростной поезд

2020-06-24 21:00 39

Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии

2020-06-24 18:30 195

Коронавирус в Украине: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

2020-06-24 17:30 195

видео Брифинг Шмыгаля из-за масштабных потопов: онлайн трансляция

2020-06-24 16:30 204

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице

2020-06-24 20:30 99

Кабмин разработал план ликвидации паводка

2020-06-24 19:30 135

Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов

2020-06-24 19:00 165

Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии

2020-06-24 18:30 195
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице 2020-06-24 20:30 99
Кабмин разработал план ликвидации паводка 2020-06-24 19:30 135
Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов 2020-06-24 19:00 165
Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии 2020-06-24 18:30 195

Лента

21:00 На лето из Киева к морю пустят дополнительный скоростной поезд
20:30 В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
видео 20:00 Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений: «досталось даже сыну»
19:30 Кабмин разработал план ликвидации паводка
19:00 Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов
18:30 Буковель уходит под воду: шокирующее видео стихии
фото 18:00 В озере Лох-Несс мужчине удалось заснять загадочное существо
17:30 Коронавирус в Украине: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина
17:00 Украинцам разъяснили, как будет осуществляться декларирование доходов
видео 16:30 Брифинг Шмыгаля из-за масштабных потопов: онлайн трансляция