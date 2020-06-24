Украина В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице

2020-06-24 20:30 99

С 1 июля в Украине увеличится прожиточный минимум. От его размера зависит социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 грн в месяц", - отметил глава КГЦЗ.

Сообщается, что в то же время размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня пособие по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных. Среди них минимальное, в размере 1000 гривен - 3400 безработных, а максимальную помощь по безработице - более 5900 человек.

Как сообщалось ранее, правительство на заседании 10 июня выделило почти 3 млрд грн дополнительной помощи по безработице на безвозвратной основе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире