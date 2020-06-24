На лето из Киева к морю пустят дополнительный скоростной поезд

Летом из Киева в Одессу будет курсировать дополнительный скоростной поезд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.
"На время летних отпусков и в связи с ослаблением карантинных мероприятий, назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити/Интерсити+ № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа", - говорится в сообщении.
Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19 и прибывать в Одессу в 14:01.
Напомним, поезда во Львов снова запустят с 26 июня.
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