Украина Украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто

2020-06-24 21:30 333

Пользователи интернета начали сообщать о первых проблемных ситуациях в работе системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Так, уведомления о нарушениях ПДД присылают бывшим собственникам авто, а не тем, кто управляет им в настоящее время.

Об этом факте пишет издание sud.ua.

Уязвимыми оказались лица, которые продали свои автомобили по договорам купли-продажи, но не переоформили автомобиль на нового владельца. Также к группе риска стоит отнести и граждан, которые когда-то продали свою машину с оформлением генеральной доверенности. Такие автомобили также продавались и перепродавались без перерегистрации транспортного средства на нового владельца автомобиля.

Так, о возникшей проблеме с штрафами за нарушение ПДД 22 июня написала на своей странцие киевлянка Екатерина Ильченко. В 2018 году она продала автомобиль Skoda, но новый владелец, нарушивший правила, по каким-то причинам тогда не переоформил авто на себя.

"В 2018 году продали машину оформленную на меня. Продали по договору купли продажи. Покупатель должен был в ближайшее время оформить машину на себя. Прошло 2 года и вот вчера мне приходит письмо, автофиксации, что этот человек не переоформил, ездит и нарушает. Штраф понятное дело на мне и оплачивать его должна я. Позвонила в полицию, те отправили в патрульную полицию, простояла пол дня в очереди, что мне в окошке сказали: "обращайтесь к юристу", позвонила опять в полицию, те послали в районное РОВД...", - написала она.

Юристы по-разному оценивают данную ситуацию. Одни советуют добиваться перерегистрации авто, чтобы избежать подобного в будущем. Другие считают, что добиться такой перерегистрации от нового владельца автомобиля будет непросто, но делать это рано или поздно все равно придется.

В целом, по мнению юристов, киевлянке не стоит платить штраф. Однако для этого ей придется обращаться в суд, чтобы доказать, что она не нарушала ПДД.

Впрочем, некоторые адвокаты выразили сомнение, что описанная история полностью соответствует действительности и, возможно, автор поста о чем-то не договаривает.

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