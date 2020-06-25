Украина Штрафы за превышение скорости в Украине хотят увеличить почти в 30 раз

2020-06-25 13:12 273

В МВД Украины подготовили законопроект, согласно которому суммы штрафов за превышение скорости значительно возростут. Так, 3400 гривен будут платить те, кто превысил скорость более, чем на 50 км/ч.

Как сообщал в интервью РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Геращенко также напомнил систему, которая действует в Финляндии и Швейцарии. Сумма штрафа там исчисляется не конкретной суммой , а процентом от дохода.

Напомним, с 1 июля с стране запускают и другие функции системы автоматической фотофиксации. В частности, приборы начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире