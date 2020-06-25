Украина Девять из десяти выпускников с Донбасса не приехали на сессию ВНО

2020-06-26 11:39 51

Почти 90% выпускников из ОРДЛО, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, не смогли пересечь линию разграничения.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, что участники, которые не смогли прибыть на пункты тестирования по уважительным причинам, могут в течение пяти дней перерегистрироваться на дополнительную сессию, подав заявку в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

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