Украина МВФ раскрыл причины, по которым до конца года экономика Украины потеряет 8,2%

2020-06-26 17:33 126

Отсутствие финансовых накоплений у домохозяйств и возможностей для увеличения налогов являются причинами, по которым экономика Украины в текущем году потеряет 8,2%.

Такое мнение озвучил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый – у украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах", – сказал он.

Поэтому уровень потребления очень сильно упал и продолжит падать еще больше, пояснил Люнгман.

Кроме того, отсутствует база для введения новых налогов, которые могли бы увеличить поступления в бюджет и государственные расходы, в том числе на поддержку населения, отметил он.

Представитель МВФ уточнил, что в сравнении с другими странами Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, но она ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

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