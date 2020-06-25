Украина Как избежать камер фотофиксации нарушений ПДД - проверенный легальный метод

2020-06-26 21:36 78

В автомобильных группах Соцсетей уже озвучено немало якобы верных способов не "засветить" свои номера на камеры видеофиксации. Есть даже те, кто наносят на номерной знак обычный лак для волос. Давайте попробуем разобраться откуда пошла эта идея и насколько вообще эффективны такие способы.

«Традиция» наносить женский лак для волос на номера автомобилей появилась достаточно давно, практиковать данный метод стали в странах Европы еще несколько десятилетий назад. Делалось это для «защиты» номерного знака от камер видеонаблюдения. Лак якобы делал неразличимыми цифры и буквы для системы наблюдения. Номер просто засвечивался белым пятном, как солнечный зайчик.

Главным преимуществом этого народного метода "сокрытия" номерных знаков от аппаратуры было то, что визуально (для человека) такой номерной знак почти ничем не отличался от обычного, а значит и сотрудник полиции не предъявлял к водителю претензий.

Отстаивающие беспроигрышность и дешевизну такого метода сегодня почему-то совершенно забывают, что сегодня используется совершенно иная техника. Способная работать корректно практически в лююых условиях. Для этого, собственно, ее и сделали. А перед тем долго и тщательно испытывали, тестировали и пытались всячески "обмануть". И не нужно иметь глубинных познаний в оптике или другом разледе физики, чтобы это понимать. Потому в абсолютном большинстве случаев все суперсопособы и народные метожды - сплошное надувательство. Одно подешевле, другое более хитроумное и дорогое, но также бесполезное. Современная аппаратура работает практически без сбоев и ошибок, обмануть ее невероятно сложно.

Правда, один гарантировано эффективный способ «защиты» номерного знака от камеры видефиоксации, а свой семейный бюджет от штрафа все же остался. Причем совершенно легальный, законный и простой. Это банальное соблюдение правил дорожного движения. В таком случае никто и не подумает штрафовать.

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