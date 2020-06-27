Украина Для украинцев готовят новый порядок индексации пенсий

2020-06-27 13:30 885
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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что индексация пенсий, проведенная в этом году в апреле, будет проводиться ежегодно.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте.

«В тот момент, когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом, и изменениями в бюджет в апреле были предусмотрены средства Пенсионного фонда на индексацию пенсий. Более того, хочу сказать, что мы предполагаем индексацию и в следующем году, то есть это нормальная практика, когда мы проводим индексацию ежегодно», - подчеркнул Марченко.

Ранее «Хвиля» писала, что министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что средняя пенсия в Украине после индексации составила 3400 гривен.

По ее словам, в основные достижения правительства за 100 дней работы входит внедрение трехмерной программы повышения пенсий.

«Во-первых, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет, получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 гривен», - подчеркнула Лазебная.

Следует отметить, что украинцам планируют с 1 июля повысить пенсии. Повышение коснется украинцев, которым в результате майской индексации не была увеличена индексация, а также получателе минимальных пенсионных выплат.

Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение накопительной пенсионной системы является известной финансовой пирамидой МММ только на государственном уровне.

По его словам, в Украине 11 300 000 пенсионеров, средняя пенсия у которых - 3200 гривен, а председатель комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова манипулирует данными цифрами.

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