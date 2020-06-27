Украина Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших

2020-06-27 14:00 252
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"... три человека погибли. Мы думаем, что еще два-три у нас находятся пропавшими без вести. Сейчас в Верховинском районе их каждый день ищет Нацгвардия. Сегодня были большие поисковые операции", - сказал Аваков.

Аваков также вспомнил число жертв наводнения в 2008 году - тогда погибли 38 человек.

"Почему так произошло, почему мы здесь имеем менее тяжелые последствия с точки зрения погибших людей - вовремя послали сигнал, что не надо выбираться. Когда нужно, мы оттуда их забирали вертолетами", - сказал Аваков.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19

2020-06-27 10:00 228

Эксперты назвали причины наводнения в Карпатах

2020-06-25 21:00 2052

В Украине "взлетит" стоимость транспортировки газа: новые тарифы по областям

2020-06-25 18:00 951

Нацбанк установил новые правила обслуживания для клиентов

2020-06-24 19:00 771

Еще новости в разделе "Украина"

Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня

2020-06-27 15:00 144

Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших

2020-06-27 14:00 252

Для украинцев готовят новый порядок индексации пенсий

2020-06-27 13:30 885

Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках

2020-06-27 12:30 366
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня 2020-06-27 15:00 144
Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших 2020-06-27 14:00 252
Для украинцев готовят новый порядок индексации пенсий 2020-06-27 13:30 885
Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках 2020-06-27 12:30 366

Лента

15:00 Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня
14:30 Степанов не исключает усиления карантинных мероприятий в 13 областях
14:00 Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших
13:30 Для украинцев готовят новый порядок индексации пенсий
13:00 Украинцам назвали новый курс валют после Дня Конституции
12:30 Зеленский рассказал, откуда взялись квартиры для пострадавших при взрыве на Позняках
12:00 Новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "740 гривен получат..."
11:30 Отмена общественного транспорта, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: "Под запретом..."
11:00 Лето окончательно добьет украинцев в июле, какие области пострадают: "жара до +41, шквалы и ..."
10:30 В Украине 948 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 24 человека, всего зафиксировано 42 065 случаев