Украина Наводнение в Карпатах: появились новые данные о погибших и пропавших

2020-06-27 14:00 252

Масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"... три человека погибли. Мы думаем, что еще два-три у нас находятся пропавшими без вести. Сейчас в Верховинском районе их каждый день ищет Нацгвардия. Сегодня были большие поисковые операции", - сказал Аваков.

Аваков также вспомнил число жертв наводнения в 2008 году - тогда погибли 38 человек.

"Почему так произошло, почему мы здесь имеем менее тяжелые последствия с точки зрения погибших людей - вовремя послали сигнал, что не надо выбираться. Когда нужно, мы оттуда их забирали вертолетами", - сказал Аваков.

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