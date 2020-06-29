Украина фото За два часа в Закарпатье выпала 20-дневная норма дождей - вода снова поднялась

2020-06-29 08:39 753
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В Закарпатской области в Межгорском районе из-за сильного ливня, который продолжался два часа, резко поднялся уровень воды, произошли новые оползни. Об этом сообщает пресс-службе Закарпатской ОГА.

Сообщается, что в воскресенье, в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. Около 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что на территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

 

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