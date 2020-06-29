Украина В сентябре минимальная зарплату украинцев будет повышена до 5 тысяч гривен

2020-06-29 14:14 528

В сентябре текущего года Кабмин планирует повысить минимальную зарплату украинцев до 5 тысяч грн., заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в ОП уточнили, что Зеленский поставил задачу правительству повысить уровень минимальной заработной платы в Украине, и премьер-министр Денис Шмыгаль, вместе с министром финансов Сергеем Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты. Глава правительства доложил о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн.

Напомним, сегодня в Украине минималка составляет 4 723 гривен.

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