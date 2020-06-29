Коронавирус Степанов рассказал, кто может не проходить обсервацию

2020-06-29 18:30 135
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что обсервацию могут не приходить дети, которые приезжают сдавать ВНО с временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал на брифинге 29 июня.

«На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий», - проинформировал Максим Степанов.

По информации главы Минздрава, на заседании Кабинета министров приняли решение позволить не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР, которое показало отрицательный результат.

На 29 июня в Украине лабораторно подтверждены 43 628 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявлено 646 новых случаев коронавирусной инфекции. Вылечились за сутки от инфекции 93 человека, скончались 18 украинцев.

Напомним, детские оздоровительные лагеря в Украине останутся закрытыми как минимум до 31 июля. Министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что правительство приняло соответствующее решение в связи с резким увеличением заражений коронавирусом в Украине.

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